وسجل بوغبا هدفين خلال اللقاء الذي شهد فوز "الشياطين الحمر" بثلاثية نظيفة، وجاء هدفه الثاني من ركلة جزاء سددها النجم الفرنسي بنجاح بعد أن خطا 26 خطوة صغيرة في 6 يارادات (5.4 متر)، خلال 9 ثوان.

ووجه قائد مانشستر يونايتد الشكر لمديره الفني جوزيه مورينيو، لثقته به وتكليفه بتسديد الركلة رغم إضاعته ضربة جزاء أمام جو هارت حارس بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مطلع سبتمبر الجاري.

وأسند مورينيو مهمة التسديد لبوغبا، مفضلا إياه على نجوم آخرين منهم روميلو لوكاكو وألكسيس سانشيز.

وقال لاعب الوسط الدولي عقب اللقاء: "لم يكن لدي شك بأنني من سيسدد الركلة. أعلم أنني أهدرت واحدة أمام بيرنلي. هارت تفوق علي هذه المرة لكنني لن أكرر هذا الخطأ".

وأضاف صاحب الـ25 عاما: "لدي الثقة في زملائي. هم يتركونني أسدد وعليّ أن أشكرهم على ذلك، وكذلك المدرب الذي كلفني بالتسديد أيضا".

وشهد اللقاء تألقا ملحوظا لبوغبا الذي سجل هدفين وصنع الثالث لزميله ومواطنه أنتوني مارسيال.

ويلعب مانشستر يونايتد ويانغ بويز في مجموعة قوية، تضم إلى جانبهما يوفنتوس الإيطالي وفالنسيا الإسباني، علما أن لقاء الأخيرين انتهى بفوز "السيدة العجوز" خارج الديار بهدفين نظيفين.