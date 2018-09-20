واحتل المنتخبان البلجيكي والفرنسي المركز الأول سويا في التصنيف الشهير حسب ما أعلن الاتحاد الدولي، الخميس.

وهذه المرة الأولى في التاريخ التي يتشارك فيها منتخبان في المركز الأول، لكن بالواقع فإن منتخب الشياطين الحمر يتقدم على منتخب الديكة بفارق ضيل جدا هو 0.13 نقطة، لذلك جرى اعتبارهما على نفس الدرجة بـ1729 نقطة لكل فريق.



وكانت بلجيكا احتلت المركز الثالث في مونديال كأس العالم الأخير، لكن تصدرها للترتيب العام في دوري الأمم الأوروبية جعلها تتساوى مع أبطال العالم.



وتعادل منتخب فرنسا من دون أهداف مع ألمانيا في المباراة الافتتاحية لدوري الأمم الأوروبية هذا الشهر، لكنه عاد ليفوز على هولندا 2-1 بعد أيام قليلة.

لكن بلجيكا سحقت منتخب اسكتلندا 4-0، وهزمت آيسلندا 3-0 في نفس البطولة.

وتأتي البرازيل في المركز الثالث، ثم المنتخب الكرواتي، وصيف بطل العالم، في المركز الرابع، ويليه منتخب الأوروغواي في المركز الخامس.

وبقيت إنجلترا، التي قدمت مستوى جيدا في المونديال الأخير، في المركز السادس.

أما بقية المراكز العشرة فجاءت بالترتيب على نحو التالي: البرتغال وسويسرا وإسبانيا والدنمارك.