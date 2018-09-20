وطرد رونالدو بعد مرور 29 دقيقة من عمر المباراة عندما حصل على بطاقة حمراء، بعد أن دفع لاعب فالنسيا الكولومبي جيسون مورييو.



وكتبت كاتي أفيرو على حسابها على موقع إنستغرام: "عار على كرة القدم، يريدون تدمير أخي لكن عين الله لا تنام، سيكون هنالك ثمن باهظ لهذه الدموع، لن ينجحوا في التخلص منك".

وبحسب لوائح الاتحاد الأوروبي فإن غياب رونالدو بات مؤكدا عن المباراة القادمة ضد يونغ بويز السويسري في المجموعة الثامنة، ومن الممكن أن يحرم مباراتين إضافيتين ضد مانشستر يونايتد ذهاباً وإياباً، وذلك وفقا لما سوف تقرر لجنة العقوبات في الاتحاد.

وكان يوفنتوس هزم "خفافيش"فالنسيا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.