وكان رونالدو يمني النفس بهز شباك مضيفه فالنسيا الإسباني ببطولته المفضلة، في الظهور الأوروبي الأول له مع "السيدة العجوز"، لكن حكم اللقاء الألماني فليكس بريتش لم يمهله كثيرا.

وتلقى أفضل لاعب في العالم بطاقة حمراء بعد "مناوشة" بدون كرة مع جيسون مورييو مدافع "الخفافيش"، قرر الحكم على إثرها طرد رونالدو، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

ويلعب يوفنتوس وفالنسيا في المجموعة الثامنة، التي تضم إلى جانبهما مانشستر يونايتد الإنجليزي ويانغ بويز السويسري.

وانتقل النجم البرتغالي إلى "السيدة العجوز" من ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي، في صفقة تخطت المائة مليون يورو.

ولعب رونالدو مع الفريق الملكي 9 مواسم مظفرة، حقق خلالها لقب "الكأس ذات الأذنين" 4 مرات منها 3 متتالية.