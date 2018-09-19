وخلال المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء، ظهر صلاح وهو لا يزال يضع لصاقات تستخدم في علاج الإصابات الرياضية، الأمر الذي أثار قلق جماهير الـ"ريدز"، حيث توقعوا أن يكون النجم المصري لا يزال يستعملها للتعافي من الإصابة التي تسبب فيها سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أربعة شهور.



وأثارت الصورة تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكر موقع صحيفة "ميرور" البريطانية، حيث غرّد أحد المشجعين على تويتر قائلا: "للأسف.. صلاح يغيّر قميصه، واللصاقة على كتفه دليل على استمرار إصابته".

واستعمل آخرون "إيموجي" باكية مع صورة اللاعب المصري، بينما اقترح مغردون فرضية جديدة تقول بتعرض صلاح لإصابة جديدة لم يكشف عنها النادي الإنجليزي.

وكان صلاح قد اختير مؤخرا في القائمة النهائية المرشحة لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم إلى جانب كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش.