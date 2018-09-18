وتقدم للزمالك يوسف إبراهيم (أوباما) في الدقيقة 70، وتعادل سموحة عبر حسام حسن قبل 4 دقائق من النهاية، فيما أهدر ياسر إبراهيم ركلة جزاء لسموحة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ونجح أوباما في إحراز هدف التقدم للزمالك بعدما توغل في دفاع سموحة وسدد إلى يسار الحارس محمد أبو جبل، قبل أن يحرز البديل حسام حسن هدف التعادل لسموحة مستغلا عرضية شريف رضا، فحولها رأسية إلى يسار محمود عبد الرحيم (جنش) حارس الفريق الأبيض.

واحتسب حكم المباراة محمد الصباحي ركلة جزاء لسموحة عقب عرقلة حمدي النقاز للبديل شريف رضا، سددها إبراهيم وأطاح بالكرة خارج المرمى.

ورفع الزمالك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وسموحة إلى 10 نقاط في المركز السادس.

واقتنص طلائع الجيش 3 نقاط غالية بعدما حقق فوزا كبيرا على حساب ضيفه الإسماعيلي 3-صفر.

وافتتح التسجيل لطلائع الجيش أحمد كابوريا (45+3)، وأضاف تالا نداييه الهدف الثانى (59)، ثم اختتم كريم طارق أهداف فريقه (90+2).

بهذه النتيجة ارتقى طلائع الجيش إلى المركز الـ11 بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 9 نقاط في المركز التاسع.