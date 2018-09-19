وكشف النصر في بيان مقتضب عبر حسابه في "تويتر" التعاقد مع نيغريدو" الذي سيرتدي القميص رقم 11".

وتحرك النصر بسرعة لضم مهاجم بمواصفات عالية، بعد بدايته الكارثية في الدوري بعدما سقط بشكل مفاجئ أمام عجمان صفر-1 في المرحلة الأولى، ثم تعرض لخسارة تاريخية في الثانية أمام الشارقة 3-6، ليحتل المركز الحادي عشر من دون رصيد بعدما كان أحد المرشحين لإحراز اللقب.

وتألق نيغريدو خلال احترافه مع إشبيلية الإسباني بين 2009 و2013 مسجلا 70 هدفا في 139 مباراة، قبل أن ينتقل إلى مانشيستر سيتي ويحرز معه لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2014، ثم يتجول مع فالنسيا الإسباني، مديلزبره الإنجليزي وبشيكتاش التركي في السنوات الأخيرة.