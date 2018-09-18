وسيتولى الإسباني مهام الإشراف على النادي، الأربعاء، ضد ضيفه ليون الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات، في ظل إيقاف المدرب مواطنه جوسيب غوارديولا، وذلك لطرده خلال الخسارة أمام ليفربول في ربع نهائي الموسم الماضي.

وقال أرتيتا: "بالنسبة لي نملك أفضل اللاعبين في العالم، فهم رائعون. الخليط الذي نملكه بين اللاعبين المخضرمين والشبان، والعطش الموجود في هذه المجموعة لا يصدق".

وأضاف: "يجب أن يرى الناس ما هو داخل هذا النادي، والأمور الرائعة التي جرت فيه"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ورغم أن أرتيتا رأى بأن ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، لا يزال مرشحا لخطف اللقب، لكنه قال: "هذا هو الهدف (الفوز بدوري الأبطال). لدينا تشكيلة شابة اكتسبت الخبرة، ونشعر بجهوزية أفضل من السنتين الأخيرتين".

وبالرغم من ارتباط اسم أرتيتا للحلول بدلا من الفرنسي أرسين فينغر في تدريب أرسنال الإنجليزي، وذلك بعدما عمل معه في السنوات الأخيرة، ورغبته بالوصول إلى منصب المدرب، فإنه يرى نفسه "محظوظا" للتعلم تحت قيادة غوارديولا.

وقال: "أنا محظوظ للتواجد هنا وأنا أقوم بعملي بشكل ناجح. لو سألتموني ما إذا كنت سأصبح مدربا في يوم من الأيام، ربما سيكون الجواب نعم. لكني سعيد هنا وأستمتع مع هذا النادي".