وشكل المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء الاثنين عشية المباراة على ملعب سان سيرو في ميلانو، عنوانا دسما وساخرا للصحف الإنجليزية، الثلاثاء.

وخرج الفريق الإنجليزي في الموسم الماضي من الدور ثمن النهائي على يد يوفنتوس الإيطالي، بعدما تصدر مجموعته في دور المجموعات أمام ريال مدريد الإسباني الذي أحرز في نهاية المطاف اللقب للموسم الثالث تواليا.

وقال بوتشيتينو في مؤتمره: "إذا لم تكن ذكيا، الخبرة وحدها لن تساعدك"، وأضاف "الأمر يشبه بقرة تشاهد كل يوم لمدة عشرة أعوام، قطارا يعبر على سكة الحديد أمامها، واذا سألت البقرة عن موعد مرور القطار، لن تمتلك الجواب (..) الأمر مشابه في كرة القدم".

وقارنت صحف إنجليزية منها "ذا صن"، بين هذا التصريح لبوتشيتينو، ومؤتمر صحفي عقده النجم الفرنسي السابق لمانشستر يونايتد إريك كانتونا عام 1995 في أعقاب الحادثة الشهيرة لركله مشجعا لنادي كريستال بالاس خلال مباراة في الدوري الإنجليزي.

فأمام عشرات الصحفيين في قاعة المؤتمر، اكتفى كانتونا بالقول يومها "عندما تتبع طيور النورس سفينة الصيد، فذلك لأنها تعتقد أن أسماك السردين سترمى في البحر. شكرا جزيلا"، قبل أن يقوم بمغادرة القاعة.

وأوضح بوتشيتينو الذي يتولى مهامه منذ العام 2014 أن "الخبرة، بالطبع الخبرة مهمة. لكن التعطش، الحافز، الظروف، كل شيء مهم جدا. والعديد من الأمور في كرة القدم مهمة. نتحدث كثيرا عن أن الخبرة ستساعدنا في الموسم المقبل. بالطبع، إذا أظهرت التعطش نفسه، الحافز نفسه، فالعديد من الأمور يجب أن تكون عندئذ بالطريقة نفسها".

إلا أنه اعتبر أن الاعتماد على الخبرة وحدها "لا يمنحك الفوز بالمباريات".

وستكون مباراة توتنهام ضد إنتر ميلانو الأولى للفريق الإيطالي في دوري الأبطال منذ موسم 2011-2012، ورغم ذلك، أكد مدرب الفريق الإنجليزي أن فريقه "ليس المرشح للفوز. إنتر ميلانو ناد تاريخي لديه تشكيلة رائعة ومدرب مذهل" هو لوتشيانو سباليتي.

وأضاف "الفريقان يدخلان المباراة بوضع مماثل، بالحالة الذهنية نفسها. الفريقان سيقاتلان. ستكون مباراة صعبة".