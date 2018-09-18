ويرغب الدوري الاسباني في إقامة المباراة في ميامي يوم 26يناير 2019، لكن رئيس الفيفا لا يشجع الفكرة.

وقال إنفانتينو في بيان "أعتقد أنني أفضل مشاهدة مباراة رائعة في الدوري الأميركي في الولايات المتحدة، بدلا من إقامة الدوري الإسباني في الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن رئيس الفيفا قوله: "في كرة القدم المبدأ العام هو إقامة المباراة التي تستضيفها على 'ملعبك' وليس في دولة أجنبية".

وطلبت رابطة الدوري الإسباني من الاتحاد الإسباني لكرة القدم الموافقة على إقامة المباراة خارج البلاد، بينما يجب أن يوافق أيضا الاتحاد الأميركي والفيفا والاتحاد الأوروبي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على الخطط أيضا حتى تمضي قدما.