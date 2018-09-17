وأوضح صلاح للمجلة الفرنسية: "يمكننا تكرار ما فعلناه العام الماضي وتقديم موسم جيد. أنا واثق من أننا قادرون على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي. لا أريد الضغط على اللاعبين، لكن كل شيء ممكن".

وبشأن الخصم المقبل لليفربول في التشامبيونز ليغ خلال مباراة الثلاثاء، ذكر النجم المصري "يتوفر باريس سان جرمان على لاعبين قويين يلعبون بشكل جيد.. أنا أنتظر على أحر من الجمر هذه المواجهة".

كما تحدث صلاح عن علاقته بزميليه ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، حيث قال: "نحن أصدقاء ونتحدث كثيرا.. غالبا ما نجلس جنبا إلى جنبا في غرف تبديل الملابس، هناك تضامن حقيقي بيننا ولا نهتم بمن سيسجل الهدف.. كل واحد يقوم بمجهود ليساعد الآخر على التسجيل، وكما لاحظتم كلنا نسجل".

ولم تذكر المجلة ما إذا كانت قد أجرت الحوار قبل "الخلاف المزعوم" بين صلاح وماني أو بعده.

ويحاول ليفربول نفي أي خلاف بين اللاعبين، لكن صورة من مباراة "الريدز" وتوتنهام، الأسبوع الماضي، كشفت احتمال وجود نزاع.

وتظهر الصورة صلاح في مكان خال أمام المرمى دون أي رقابة، وإلى يساره ماني، الذي قرر تمرير الكرة إلى نابي كيتا، الذي كان في زاوية صعبة أمام المرمى وفشل في التسجيل.

هذا ووصف النجم المصري مدربه يورغن كلوب بـ"الصديق"، حيث أوضح "يعاملني كالصديق منذ أول يوم وصلت فيه إلى الريدز.. تحدثنا في البداية وشعرنا بشيء قوي بيننا".

وأضاف: "كل ما أستطيع قوله هو أنه يعرف كيف يتعامل مع كل لاعب على حدة. نشعر بالراحة معه".