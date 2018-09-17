وقال المدرب الإسباني: "مندي تعرض لإصابة، في الأيام الماضية كان يعاني من مشكلة في إحدى ركبتيه".

وأضاف: "لا أعرف عدد الأيام التي سيغيب خلالها (...) قد يكون ذلك لأسابيع، لأيام، أو ربما أكثر"، موضحا أن الإنجليزي فابيان ديلف سيكون بديله خلال فترة غيابه.

وغاب مندي (24 عاما) لأشهر الموسم الماضي عن صفوف فريقه بسبب إصابة في أربطة الركبة اليمنى تعرض لها في سبتمبر، وعاد في أبريل، ما أتاح له الالتحاق بتشكيلة المنتخب الفرنسي، الذي توج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا في يوليو الماضي.

وبعد مشاركته في المباريات الأربع الأولى لفريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، غاب مندي عن المباراة السبت ضد فولهام (3- 0) في المرحلة الخامسة، قبل أن يؤكد غوارديولا في تصريحات نقلتها الصحف الإنجليزية الاثنين، أن اللاعب تعرض لإصابة في الركبة ستبعده لفترة غير محددة.

وكان مندي قد خضع لعملية جراحية في الركبة اليمنى في سبتمبر 2017 بسبب إصابته السابقة، قبل أن يعود تدريجا منذ أبريل.