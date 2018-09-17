وسجل الدولي البلجيكي ثلاثة أهداف "هاتريك" السبت، ليقود فريقه إلى الفوز على كارديف 4-1، ويواصل بدايته المثالية للموسم بتحقيق الفوز الخامس في خمس مراحل، وتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول.

وقال ساري الذي يقود أبطال إنجلترا 2017 في موسمه الأول، خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي،: "لقد تحدثنا وقلت له (هازار) أنه قادر على تسجيل 40 هدفا (...) عليه تحسين بعض الأمور، لكنه قادر على القيام بذلك".

وبالثلاثية التي سجلها في مرمى كارديف، رفع هازار (27 عاما) رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم في الدوري الممتاز، ويتصدر ترتيب الهدافين بفارق هدف عن مواطنه مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو.

وكان مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح قد أنهى الموسم الماضي في صدارة هدافي الدوري الممتاز مع 32 هدفا، وهو رقم قياسي لدوري من 38 مرحلة، متقدما بفارق هدفين على مهاجم توتنهام وقائد المنتخب الإنكليزي هاري كاين الذي نال جائزة الحذاء الذهبي في الموسمين السابقين.