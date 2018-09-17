وكان ليفربول قد فاز على توتنهام بهدفين مقابل هدف السبت في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ويمبلي، وقد سنحت لثلاثي الريدز (صلاح وساديو مانيه وباكيتا) العديد من الفرص لتوسيع الفارق، ولكن اتسم الثلاثي بالأنانية غير المعهودة.



وقال فاولر، الذي يعد أحد أساطير الريدز" في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية الشهيرة: "لن أبدأ في انتقاد المهاجمين بعد فوز جيد من هذا النوع. نعم، ربما صلاح كان أسوأ الجناة، وليس فقط هو من أهدر الفرص، رغم أنه قام بقرارات خاطئة عند الاستحواذ".



وتابع: "لكنه هداف، هو معتاد على التسجيل الآن، ويريد إيجاد الطريق نحو الشباك. أنا أعرف ما يعنيه ذلك، ولن أنتقده لهذا السبب".



وأحرز محمد صلاح خلال الموسم الحالي هدفين في 5 مباريات لعبها "الريدز" في بطولة الدوري الإنجليزي.



يُذكر أن صلاح كان أهم نجوم الريدز في الموسم الماضي وتوج عن جدارة بلقب هداف الدوري الإنجليزي علاوة على الظفر بجائزة لاعب العام في إنجلترا، ولكن بداية الفرعون المصري ليست مثالية هذا الموسم وما زال يبحث عن الوصول إلى أفضل مستوياته.