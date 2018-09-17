رونالدو، الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات، وصل بأول هدفين يسجلهما مع "اليوفي" إلى رقم شخصي مذهل، ليكون خامس لاعب في التاريخ يسجل 400 هدف في بطولات الدوري في القارة الأوروبية.

رونالدو الذي بدأ مسيرته مع سبورتنغ لشبونة، سجل معه 3 أهداف فقط، قبل أن ينطلق إلى البريمرليغ ويسجل 84 هدفا مع مانشستر يونايتد، لينتقل بعدها إلى ريال مدريد ويسجل 311 هدفا في الدوري الإسباني "ليغا".

ويمكن لرونالدو أن يلحق قريبا بصاحب المركز الرابع، الألماني أوفه زيلر (406 أهداف) والاسكتلندي جيمي ماكروري، صاحب المركز الثالث (410 أهداف).

في حين يبدو اللحاق بالنجم بوشكاش الهنغاري (514 هدفا)، وصاحب المركز الأول المهاجم النمساوي جوزيف بيكان (518 هدفا)، صعبا بعض الشيء.