ونال اللاعب الدولي البرازيلي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+3 لقيامه بالبصق في وجه لاعب ساسوولو فيديريكو دي فرانشيسكو (نجل مدرب روما أوزيبيو)، علما أنه كان قد تلقى أيضا بطاقة صفراء في الدقيقة 90+1، خلال المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1 بهدفين لزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، افتتح بهما رصيده من الأهداف مع ناديه الجديد.

وكتب كوستا عبر حسابه على انستاغرام "أريد أن أعتذر من مشجعي يوفنتوس على ردة الفعل غير الملائمة خلال مباراة اليوم. أتقدم أيضا بالاعتذار من زملائي الذين وقفوا بجانبي دائما في الأوقات الجيدة والسيئة".

وأتى طرد كوستا بعدما أظهرت الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في إيه آر")، أنه بصق في وجه دي فرانشيسكو من مسافة قريبة.

واعتبر اللاعب البرازيلي أن ما قام به كان "بشعا، أنا مدرك لذلك وأتقدم بالاعتذار من الجميع. أذكّر بأن هذا الحادث المعزول لا علاقة له بكل ما أظهرته دائما خلال مسيرتي".

ويواجه كوستا احتمال التعرض لعقوبة قاسية على خلفية ما قام به. وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري عن الحادثة، أن كوستا "ربما كان غاضبا من خطأ حصل قبل ذلك، لكن لا يهم، لأن أمورا كهذه يجب ألا تحدث قطعا. الأمر الوحيد الذي يجب أن نتجنبه هو الخضوع للاستفزاز".