وتقدم الرجاء البيضاوي مطلع الشوط الثاني عبر سفيان رحيمي إثر تلقيه كرة داخل المنطقة خلف المدافعين تابعها قوية زاحفة بيمناه داخل المرمى (47).

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بعد 24 دقيقة بواسطة كابواي ميريف كيفيتوكا بضربة رأسية إثر ركلة حرة جانبية (71) قبل أن يسجل البديل محمود بن حليب هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 80 عندما تلقى كرة عرضية داخل المنطقة فهيأها لنفسه ولعبها بيسراه على يمين الحارس.

ويلتقي الفريقان إيابا، الأحد المقبل، في مدينة الدار البيضاوي.

وفي مباراة ثانية ضمن الدور ذاته، تعادل رايون سبورت الرواندي مع ضيفه إنييمبا النيجيري 0- 0، ويلتقي الفريقان إيابا الأحد المقبل أيضا.