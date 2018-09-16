وأتاح هذا الفوز لهاملتون تعزيز موقعه في صدارة الترتيب العام والابتعاد بفارق 40 نقطة عن منافسه المباشر سائق فيراري الألماني، سيباستيان فيتل، الذي حل ثالثا اليوم خلف الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول، وفق "فرانس برس".

ويجد هاملتون الذي يسعى، كما فيتل، إلى إحراز لقب البطولة للمرة الخامسة، نفسه متمتعا بأفضلية بعد السباق الخامس عشر من 21 مرحلة في بطولة 2018، لاسيما وأنه فاز في 4 من المراحل الخمس الأخيرة.

وأتى الفوز الرابع للسائق البريطاني على حلبة سنغافورة والـ69 في مسيرته، بعد انطلاقه من المركز الأول، وتمكنه من الحفاظ عليه طوال السباق تقريبا، باستثناء فترة وجيزة بعد دخوله الى حظيرة الفريق لتبديل الإطارات.

في المقابل، لم يتمكن فيتل الذي انطلق من المركز الثالث خلف فيرشتابن، من الاستفادة من تجاوزه السائق الهولندي في اللفة الأولى، إذ عاد سائق ريد بول وتخطاه في الترتيب بعد دخوله الى حظيرة فريقه، وعودته الى الحلبة على المستوى نفسه تقريبا مع الألماني، وعدم سماحه له بتجاوزه.