وجاء الهدف الأول من ضربة ركنية عن طريق كانسيلو قابلها مدافع "السيدة العجوز" بونوتشي بتسديدة في المرمى، ولكنها جاءت أمام مدافع ساسولو جيانماركو فيراري الذي أعادها إلى حارسه لتصطدم بالقائم ثم تتهيأ أمام أقدام رونالدو الذي وضع الكرة في المرمى بكل سهولة لتسكن الشباك.

أما الهدف الثاني إثر ضربة ركنية لساسولو انبرى لها دفاع اليوفي، ثم استلمها أحد لاعبي "السيدة العجوز" لتصل في النهاية إلى رونالدو ناحية اليسار، الذي سددها بيسراه محرزا الهدف الثاني ليوفنتوس.

يذكر أن "الدون" برغم مشاركته أساسيا، لم يستطع افتتاح رصيده من الأهداف في المباريات الثلاث السابقة لفريق "السيدة العجوز" في الدوري.

ويتقاضى رونالدو 31 مليون يورو سنويا، من دون الضرائب، أي ما يعادل قرابة 600 ألف يورو أسبوعيا، وهو الراتب الأعلى في إيطاليا.