وقال مورينيو في تصريحات صحفية مازحا: "الشيء الوحيد الذي لا يعجبني في كريس هو تسريحة شعره".

وكان الشياطين الحمر قد حققوا فوزا هاما وصعبا على واتفورد بهدفين لهدف ليرفعوا رصيدهم إلى 9 نقاط من أصل 15 ممكنة.

من جانبه أعرب سمولينغ عن سعادته بفوز فريقه، قائلا: "لقد كانت مباراة صعبة، عندما تكون متقدمًا بهدفين مقابل لا شيء وينجح الفريق الآخر في تقليص الفارق تزداد المباراة صعوبة".



وأضاف اللاعب الإنجليزي: "لقد كانت المباراة بمثابة معركة، وكان علينا الانتصار بها"، بحسب موقع "GOAL" الرياضي.



وعن هدفه الرائع في المباراة قال اللاعب البالغ من العُمر 28 عامًا: "كنت دائمًا أتمنى أن أسجل هدفًا مثل هذا، بقدمي اليسرى، لقد كان هدفًا جميلًا".