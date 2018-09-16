وتقدم الترجي بطل 1994 و2011 باكرا عن طريق شمس الدين الذوادي بكرة رأسية (2)، قبل أن يعادل عمار الجمل للنجم الساحلي بطل 2007 متابعا ضربة حرة من داخل المنطقة (28).

وقبل نحو ربع ساعة على نهاية المباراة سجل الترجي هدفه الثاني بعد تمريرة من ضربة حرة، فسدد سامح الدربالي كرة اخطأ الحارس بصدها وزرعها داخل شباكه (77).

كما تعادل بريميرو دي أغوستو الأنغولي مع ضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي حامل اللقب خمس مرات آخرها في 2015 دون أهداف.

وكان وفاق سطيف الجزائري، بطل 1988 و2014، حقق الجمعة فوزا صعبا على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب 1-صفر.

كما تعادل الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد القاب المسابقة (8 ألقاب)، مع حرية الغيني سلبا في كوناكري.

وتقام مباريات الإياب الأسبوع المقبل.