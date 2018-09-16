وكان هذا الهدف بمثابة إشارة البدء لهازارد، الذي سجل في الدقائق 37 و44 و80، وجاء هدفه الأخير من ركلة جزاء. وأضاف ويليان هدفا رابعا قرب النهاية ليضمن تفوق تشيلسي في فارق الأهداف على ليفربول.

وبقي مانشستر سيتي حامل اللقب على بعد نقطتين من القمة بفوز سهل 3-صفر على فولهام الذي تأخر بعد دقيقتين عن طريق ليروي ساني ولم يبد قادرا على العودة للمباراة. كما هز ديفيد سيلفا ورحيم سترلينغ الشباك، لكن مصدر القلق الوحيد كانت إصابة سيرغيو أغويرو في الكاحل.

وتفوق يونايتد على واتفورد بهدفين في منتصف الشوط الأول عن طريق روميلو لوكاكو وكريس سمولينج الذي سجل بقدمه اليسرى بطريقة يمكنها أن تجعل أي مهاجم يشعر بالفخر.

رغم أن واتفورد تسبب في نهاية متوترة بعدما سجل عبر أندريه جراي، فإن يونايتد، الذي طرد منه نيمانيا ماتيتش في الوقت المحتسب بدل الضائع، صمد ليعطي مدربه جوزيه مورينيو فرصة أخرى لتحية الجماهير بعد صفارة النهاية.

وحقق بورنموث مفاجأة اليوم بفوزه 4-2 على ليستر سيتي. وأكد الأداء ما قاله المدرب إيدي هاو، الذي فاز فريقه بثلاث من أول خمس مباريات، قبل اللقاء إن بورنموث قلص الفجوة مع الفرق الكبرى.

وانتهت المباراة عمليا قبل نهاية الشوط الأول بعدما سجل رايان فريزر هدفين إضافة لهدف ثالث عن طريق جوش كينج من ركلة جزاء. وجعل آدم سميث النتيجة 4-صفر قبل أن يقلص جيمس ماديسون ومارك أولبرايتون الفارق.

وتفاقمت متاعب ليستر بطرد ويس مورغان في الدقيقة 69 لحصوله على إنذارين.

وأظهر أرسنال علامات إضافية على تجاوز البداية الصعبة للموسم بفوزه 2-1 خارج ملعبه على نيوكاسل يونايتد، الذي يملك الآن نقطة واحدة من خمس مباريات. وافتتح غرانيت تشاكا التسجيل بتسديدة رائعة من ركلة حرة وأضاف مسعود أوزيل الهدف الثاني لينتصر أرسنال في مباراتين متتاليتين خارج ملعبه لأول مرة منذ مايو أيار 2017.

وفي مباراة أخرى، احتفل روي هودجسون بمرور عام على تعيينه مدربا لكريستال بالاس بالفوز 1-صفر على مضيفه هدرسفيلد تاون. وسجل ويلفريد زاها الهدف الوحيد في عودته من الإصابة بعد مجهود فردي رائع.

لكن زاها تساءل عن الحماية التي يعطيها له الحكام. وقال "أشعر بأنني يجب أن أتعرض لكسر في الساق حتى يحصل أي لاعب على بطاقة".