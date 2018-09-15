ويسعى "الدون" لهز شباك ساسولو، الأحد، في المرحلة الرابعة من المسابقة، بعد أن فشل في تسجيل أي هدف طيلة الجولات الثلاث الأولى من الدوري.

وحسب صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن أليغري نصح رونالدو بـ"البقاء هادئا"، وألا يصبح "مهووسا بالتسجيل" حتى يتمكن من مزاولة هوايته المفضلة بهز الشباك.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الفني الإيطالي حذر من أن يفقد النجم البرتغالي تركيزه، بسبب محاولاته لتسجيل هدفه الافتتاحي بأي شكل، وفق ما نقل موقع "آس".

وانتقل رونالدو هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني إلى "السيدة العجوز"، في صفقة مفاجئة تخطت قيمتها الـ100 مليون يورو.

وأثارت الانطلاقة المتواضعة لرونالدو تساؤلات بشأن إمكانية تألقه في الملاعب الإيطالية، تزامنا مع حملات تشكيك في إمكانية إحرازه نجاحا مماثلا لذلك الذي حققه مع ريال مدريد على مدار 9 سنوات حافلة بالإنجازات.