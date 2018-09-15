وأنفقت إدارة "الشياطين الحُمر" نحو 400 ألف جنيه إسترليني لتكليف شركة "فان هول" البلجيكية بتصنيع الحافلة، المصممة خصيصا للنادي.

وتتألف الحافلة من طابقين، بحيث يحمل الطابق العلوي 29 لاعبا، والسفلي 9 لاعبين فقط.

ويجلس اللاعبون على مقاعد فارهة كبيرة صنعت في إيطاليا، وأمامهم شاشات تلفزيونية معلقة، ويمكنهم مشاهدة برامج "نتفلكس" أو تشغيل الأقراص المدمجة (دي في دي).

الحافلة المزودة بخدمة الإنترنت اللاسلكي، تحتوي أيضا على مطبخ كامل في الطابق السفلي مع أفران وثلاجات صغيرة وماكينة لتحضير القهوة.

كما يوجد بالحافلة حمام أقرب إلى دورات المياه الفاخرة في الطائرات.