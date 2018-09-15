هدف أصحاف الأرض جاء عن طريق العاجي ايسلا داودي (16).

وكان وفاق سطيف، بطل المسابقة عامي 1988 و2014، الطرف الافضل منذ بداية اللقاء، وكاد يفتتح التسجيل في وقت مبكر بعد تسديدة جانبية من سعدي رضواني ارتدت من أسفل القائم الأيمن الى الحبيب بوقلمونة الذي أطاح بها بغرابة جانب القائم نفسه من مسافة قريبة (5).

وتابع الفريق الجزائري سيطرته على المجريات مع مرتدات لم تخل من بعض الخطورة من قبل الوداد الذي فاز بلقب المسابقة العام الماضي على حساب الأهلي المصري (1-1 ذهاب في القاهرة، و1-صفر إيابا في الدار البيضاء)، للمرة الثانية بعد 1992.

وتمكن داودي من افتتاح التسجيل بعد تمريرات قصيرة بين هواري فرحاني وأكرم جحنيط والعاجي الذي وضعها بسهولة في الشباك وسط ارتباك في الدفاع البيضاوي الذي وقف متفرجا (16).

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الوداد قليلا، لكن وفاق سطيف بقي ممسكا بزمام الامور، وأمد عبد المؤمن جابو زملاءه بكرات خطرة امام مرمى الضيف لم يستطيعوا ترجمتها الى أهداف.