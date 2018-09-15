وتأثر لاعبو الأهلي (8 ألقاب بالبطولة) بارتفاع نسبة الرطوبة التي حدت من تحركاتهم وزادت أخطاءهم، لكن تدخل الحارس محمد الشناوي في أوقات مناسبة خفف من الأضرار لا سيما في ظل ارتباك المدافعين أمامه تحت ضغط الفريق المحلي.

وكان هورويا الأفضل أداء وصاحب المبادرة الهجومية على مدى الشوطين، لكن الفرص الأخطر كانت من جانب الأهلي، لا سيما في الشوط الثاني من تسديدتين للمغربي وليد أزارو (65) الذي لامست كرته أسفل القائم الأيمن.

أما الفرصة الثانية الخطيرة فكانت للبديل صلاح محسن الذي سدد من انفراد في الجهة اليسرى بعد التفوق على المدافعين، لكن كرته ابتعدت قليلا عن القائم الأيسر (85).

وتقام مباراة الإياب بعد أسبوعين على أرض الأهلي.