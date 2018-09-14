وفي مقابلة صحفية، قالت ميليسا زوجة نجم ساسولو الغاني كيفن برنس بواتينغ معلقة على اللقاء: "من كريستيانو؟" كي تبدو أنها لا تعرف أفضل لاعب في العالم.

وأضافت العارضة صاحبة الـ32 عاما: "أنا سأرى بواتينغ فقط" خلال اللقاء، رغم اعترافها بأن زوجها يقول إن رونالدو أفضل لاعب في العالم.

وتصدرت ميليسا عناوين الصحف قبل سنوات، عندما صرحت بأن سبب إصابة بواتنغ في الفخذ، حين كان يلعب لميلان الإيطالي، هو إفراطه في ممارسة الجنس معها.

ولا يزال رونالدو (33 عاما) يكافح من أجل تسجيل أول أهدافه في الدوري الإيطالي، بعد انتقاله هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس بنحو 100 مليون يورو.