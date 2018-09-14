ولم يكن اسم البرازيلي موجودا على ورقة المباراة التي تضم 19 لاعبا، على موقع النادي في تويتر، في حين تضمنت اسم اللاعبين الجديدين القادمين في فترة الانتقالات الصيفية، المدافع الإسباني خوان برنات، والمهاجم الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينغ.

وكان مدرب سان جرمان الألماني، توماس توخيل، أعلن في مؤتمر صحفي الخميس أن "لايفين كورزاوا هو اللاعب الوحيد الذي سيغيب عن المباراة ضد سانت إتيان بسبب خضوعه لعملية جراحية في ظهره، الأربعاء.

لكن توخيل أشار إلى أن الثلاثي البرازيلي في الفريق، تياغو سيلفا ونيمار وماركينيوس تدربوا بشكل طبيعي، الخميس، وعن إمكانية مشاركتهم ضد سانت إتيان، قال "يتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كانوا يشعرون بالتعب من عدمه، لكن لا أعتقد بأن لديهم أي مشكلة".

وكان اللاعبون الثلاثة شاركوا، ليل الثلاثاء الأربعاء، مع منتخب بلادهم الذي فاز على نظيره السلفادوري 5-صفر.