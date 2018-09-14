ثلاثية الزمالك حملت توقيع المدافع محمود علاء (32 و57 و82).

وواصل الزمالك صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي بعد خسارته أمام النجوم صفر-1 في المرحلة الرابعة، والرابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 13 نقطة بفارق، نقطة واحدة أمام بيراميدز المتصدر السابق تعادل مع الجونة 1-1 الأربعاء والانتاج الحربي الفائز على بتروجيت 2-1 .

في المقابل، تجمد رصيد طلائع الجيش عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة ثانية، حقق الإسماعيلي فوزا صعبا على ضيفه إنبي 3-2 على استاد الإسماعيلية.

ورفع الإسماعيلي رصيده الى 9 نقاط في المركز الثامن، بينما ظل إنبي في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.