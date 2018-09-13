وكانت تقارير صحافية كشفت السبت الماضي أن تيري في طريقه إلى الانضمام إلى نادي سبارتاك موسكو، بعدما سافر إلى روما للخضوع إلى الفحص الطبي.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب البالغ 37 عامًا تلقى عرضًا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني (3,9 ملايين دولار) مدة عام واحد لكنه رفض العرض بسبب ظروف أسرية.

وقال اللاعب عبر حسابه على إنستغرام: "بعد تفكير عميق، قررت رفض عرض من سبارتاك موسكو، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر سبارتاك وأتمنى لهم ولأنصارهم الأفضل في بقية الموسم."

وخاض تيري 36 مباراة مع فيلا في كافة المسابقات الموسم الماضي وحمل شارة القيادة في الجولة الفاصلة للصعود للدوري الممتاز حين خسر الفريق أمام فولهام.

وقبل فيلا، لعب تيري 700 مباراة بقميص تشيلسي وفاز معه بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وبكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات، فضلا عن دوري أبطال أوروبا في عام 2012.