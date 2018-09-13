أبوظبي - سكاي نيوز عربية تأهل فريق الرجاء البيضاوي، حامل اللقب إلى دور ربع نهاية كأس العرش لكرة القدم لموسم 2017-2018، بعد فوزه على ضيفه النادي القنيطري ، بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات دور ثمن النهائي.
وضرب فريق الرجاء البيضاوي موعدا في دور ربع النهائي مع فريق سريع وادي زم الذي تأهل أمس على حساب وداد تمارة (5-0).
وتأهل فريق الوداد الفاسي بعد فوزه على ضيفه أولمبيك بالضربات الترجيحية 5- 4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لمثله.