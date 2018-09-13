أبوظبي - سكاي نيوز عربية تأهل فريق الرجاء البيضاوي، حامل اللقب إلى دور ربع نهاية كأس العرش لكرة القدم لموسم 2017-2018، بعد فوزه على ضيفه النادي القنيطري ، بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات دور ثمن النهائي.