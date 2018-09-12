وارتفع المبلغ الإجمالي للانتقالات في البطولات الخمس (إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا) بنسبة 6,6 بالمئة في 2018، إلى 4,21 مليارات دولار، مقابل 3,95 مليارات دولار في العام السابق، بينما لم يتجاوز الرقم في عام 2016، 2,79 مليار دولار.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر إنفاقا بين الدوريات الخمس الكبرى، حيث دفعت أنديته الـ20 ما قيمته 1,44 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة الإنفاق في الدوريين الإيطالي 74.7 بالمئة، والإسباني 42.2 بالمئة.

وبلغ المبلغ الإجمالي للانتقالات على مستوى العالم 5,44 مليارات دولار في الفترة الواقعة بين الأول من يونيو والأول من سبتمبر 2018، والتي كانت خلالها سوق الانتقالات مفتوحة في 182 اتحادا من أصل الاتحادات الـ211 الأعضاء في الفيفا، وفق ما نقلت فرانس برس.

واستخلصت هذه النتائج من النظام الدولي للانتقالات التابع للفيفا والذي يسجل جميع الانتقالات.