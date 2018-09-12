وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الوزير أدلى بهذه التعليقات لوسائل إعلام في طوكيو خلال اجتماع مع نظيريه الياباني والصيني.



وقال دو إن الاشتراك في استضافة دورة الألعاب الصيفية سيأتي بعد نجاح الأولمبياد الشتوية في بيونغ تشانغ، حيث ساعدت مشاركة كوريا الشمالية على تخفيف التوتر بينهما.

وقال دو: "إنه مقترح باستضافة المنافسات في سول وبيونغ يانغ".

وأضاف: "دورة الألعاب الشتوية في بيونغ تشانغ أظهرت القيم الأولمبية بشكل رائع جدا. أتمنى أن يتواصل السلام في شمال شرق آسيا عن طريق الرياضة".

وينظر إلى هذه المنطقة باعتبارها آمنة لاستضافة منافسات دولية، إذ تستضيف طوكيو أولمبياد 2020 بينما تقام الأولمبياد الشتوية في بكين بعدها بعامين. واستضافت بيونغ تشانغ الألعاب الشتوية هذا العام كما أقيمت الألعاب الصيفية في سول عام 1988.

واشتركت كوريا الجنوبية واليابان في استضافة كأس العالم 2002، وتحاول الدولتان استضافة النهائيات بشكل منفصل، لكن مع ترشيح الصين للتقدم بطلب استضافة نسخة 2030، فإن دو يرغب في التقدم بملف مشترك.

وقال دو: "لقد سمعنا أن الصين سوف تتقدم بعرض لاستضافة كأس العالم. لكن نحن نريد التقدم بمقترح للاشتراك في استضافة المسابقة مع الدول الآسيوية المجاورة مثل كوريا الشمالية والصين واليابان".

وأضاف: "بهذه الطريقة سنحافظ على أجواء السلام ويمكن للسلام في شمال شرق آسيا أن يمتد مع السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وستتقدم دول أميركا الجنوبية الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي بعرض ثلاثي مشترك لاستضافة كأس العالم 2030، كما عبر المغرب عن رغبته في استضافة النهائيات.

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه يدرس التقدم بعرض لاستضافة كأس العالم أيضا مع إمكانية اشتراك ويلز وأيرلندا الشمالية وأسكتلندا في التنظيم.