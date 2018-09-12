وكتب خضيرة (31 عاما) في حسابه على موقع "تويتر": "لقد مددت عقدي مع يوفنتوس حتى 2021. منذ يومي الأول امتلكني شعور مميز وشعرت بسرعة أنه منزلي. فخور أن أكون جزءا من التاريخ العريق للنادي وعائلة يوفنتوس. لنستمر في صناعة تاريخ الأسود والأبيض".

من جهته، شرح يوفنتوس أن عقد خضيرة الجديد يتضمن خيار تمديده لعام ثالث إضافي. وأضاف في بيان: "منذ قدومه في 2015 كان خضيرة لاعبا أساسيا في خط وسط يوفنتوس، مظهرا دائما تقنية، أناقة، كاريزما وخبرة".

وأحرز خضيرة لقب الدوري 3 مرات مع فريق "السيدة العجوز" بعد انضمامه من ريال مدريد الإسباني في 2015، وسجل معه الموسم الماضي 9 أهداف بينها ثلاثية للمرة الأولى في مسيرته.

وفي المجمل سجل له 20 هدفا في 80 مباراة في الدوري الايطالي.

وأحرز خضيرة لقب الدوري الألماني مع شتوتغارت في 2007 والإسباني مع ريال في 2012، كما توج بلقب المونديال مع بلاده في 2014 قبل الخروج المدوي من الدور الأول في روسيا 2018.

وأكد خضيرة بعد المونديال رغبته في مواصلة اللعب الدولي مع المنتخب. إلا أن مدرب الأخير يواكيم لوف لم يستدعه إلى التشكيلة التي خاضت مباراة ضد فرنسا (0- 0) الأسبوع الماضي ضمن دوري الأمم الأوروبية، ومباراة ودية ضد البيرو (2-1) الأحد.