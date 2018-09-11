وأضافت أن اللاعب البرازيلي (30 عاما) احتال على السلطات الإسبانية بمبلغ 490 ألف يورو (576 ألف دولار) من خلال استخدام شركات أجنبية كي تعامل مع أرباحه.

وأشارت المصادر إلى أن النجم البرازيلي هو واحد من لاعبي كرة القدم، الذين تراجعهم السلطات الضريبية الإسبانية، كما سيطلب منه دفع غرامة قدرها 750 ألف يورو.

واعترف مارسيلو بالاحتيال وتلقى عقوبة سجن مخففة وغرامة في إطار اتفاق مع المدعين، وفقا لما ذكرته صحيفة "إلموندو" الإسبانية.

وبموجب القانون الإسباني، يمكن الحكم بالسجن لمدة عامين على ارتكاب جريمة للمرة الأولى تحت الاختبار، لذلك فمن غير المرجح أن يقضي بعض الوقت في السجن.

واتهم العديد من لاعبي كرة القدم الآخرين بالتلاعب في الضرائب في إسبانيا بما في ذلك ليونيل ميسي ونيمار وكريستيانو رونالدو.