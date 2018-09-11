وقالت نافراتيلوفا إن اتهامات سيرينا للحكم البرتغالي كارلوس بالـ"التحيز الجنسي" ضد ها لأنها امرأة تفتقد الموضوعية، بحسب موقع "فوكس نيوز".

وكانت سيرينا قد خسرت نهائي "فلاشينغ ميدوز"، بطريقة درامية، أمام اليابانية نعومي أوساكا.

وهيمن الغضب على النجمة المخضرمة وقتها بعد أن تعرضت لعقاب تاريخي من حكم المباراة على أحداث المباراة، وهو ما واجهته خلالها بكلمات نارية، ودموع ساخنة.

ووصفت الأميركية السمراء راموس بأنه "كاذب" وأنه "سرق نقطة منها"، بعد أن اتهمها بالحصول على تعليمات من المدرب أثناء المباراة.

وتصرف سيرينا "المسيء" كلفها عقوبة، تسببت بتقدم أوساكا بنتيجة 5-3 في المجموعة الثانية، وحافظت اللاعبة اليابانية (20 عاما) على هدوئها لتحقق نصرا تاريخيا.

كما نقلت عن سيرينا وسائل إعلام كلمات لا تليق أبدا موجهة لراموس بينها أنه لن يحكم أي مباراة أخرى لها طالما بقي على قيد الحياة، وأشارت إلى أنها يفعل ذلك بها لمجرد أنها "امرأة".

"هكذا يجب أن تتصرفي"

ووجهت نافراتيلوفا نصيحة "قاسية" لسيرنيا، قائلة: "في مباريات عديدة لي كنت أغضب وأود تحطيم مضربي إلى ألف قطعة، ولكني سرعان ما أتذكر أن هناك أطفال يشاهدونني، فأمسك لجام أعصابي ولو على مضض".

وتابعت: "لو أني فعلت ذلك وحطمت مضربي بغضب، فينبغي علي أن أتوقع نفس العقوبة التي نالتها سيرينا.. كان عليها أن تكتفي بعقوبة حذف النقطة ولا تتمادى".

وكتبت نافراتيلوفا في مقالها، الذي نشرته في صحيفة نيويورك تايمز: "ويليامز كانت على صواب عندما زعمت أن هناك معايير مزدوجة في التعامل مع النساء في كثير من مناحي الحياة وليس فقط في عالم التنس".

وزادت: "لكني لا أعتقد أنها أصابت في حالتها.. فإذا استطاع الرجال الابتعاد عن السلوك السيء، فيجب على المرأة أن تكون قادرة على فعل نفس الشيء، وأعتقد أن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا: ما هي الطريقة الصحيحة التي يجب أن نتبعها تجاه الرياضة واحترام الخصوم".