وذكرت التقارير أن النادي الكتالوني يضع عينه على لاعب الوسط البرازيلي الشاب، لوكاس باكيتا، المحترف بصفوف فلامنغو البرازيلي.

وتألق باكيتا (21 عامًا) خلال العام الأخير ليصبح من أبرز لاعبي فلامنجو، وليتحول كذلك لأحد نجوم سوق الانتقالات في البرازيل، ليصبح هدفا للنادي الكتالوني، بحسب ما كشفته صحيفة "سبورت" الرياضية.

وكان اللاعب البرازيلي الشاب قد انضم لقائمة "السيليساو" المبدئية المكونة من 30 لاعبا لخوض مونديال روسيا الماضي، لكنه خرج منها مع لاعب برشلونة الحالي، آرثر، إلا أن كلا اللاعبين شاركا في المباراة الودية الأخيرة أمام الولايات المتحدة، والتي فازت فيها البرازيل 2-0.

ويمتد عقد باكيتا مع فلامنغو حتى ديسمبر 2020 وبشرط جزائي يصل إلى 50 مليون يورو، ويتفاوض النادي معه الأحد لتحسين عقده ورفع قيمة الشرط الجزائي إلى 70 مليون يورو.