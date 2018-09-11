حقق منتخب كوسوفو الفوز بهدفين دون رد أحرزهما خلال 6 دقائق في الشوط الثاني في إطار منافسات المجموعة الثالثة للمنتخبات ذات التصنيف الرابع.

يشار إلى أن المباراة أمام جزر فاروه هي أول مباراة رسمية تقام على أرض كوسوفو منذ انضمامها للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان منتخب كوسوفو قد انضم إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا" في مايو 2016، بعد جهود طويلة ومعارضة شرسة من صربيا.

يذكر أن منتخب كوسوفو خسر 9 من مبارياته الـ 10 في تصفيات مونديال روسيا 2018 وتعادل مباراة واحدة، فيما حقق بداية جيدة في دوري الأمم الأوروبية بعدما تعادل سلبيا مع أذربيجان قبل أيام.