ويعتبر إنريكي، الذي يعد صديقا مقربا من "البرغوث"، ميسي الأفضل في العالم وبفارق بعيد عن بقية اللاعبين، وذلك خلال تعليقه على فوز لوكا مودرتش بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وكان ميسي، الذي عمل تحت قيادة إنريكي في ملعب كامب نو، قد خرج من المراكز الثلاثة الأولى في جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وكذلك في جائزة الفيفا التي يتنافس عليها مودريتش والنجم المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال إنريكي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إسبانيا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية: "هل مودرتش أفضل لاعب في العالم؟ إن كان علي الحديث عن كرواتيا، فأحب الحديث أيضا عن راكيتيتش".

وأضاف: "إن كان علي منح تلك الجائزة للأفضل في العالم، ستكون لميسي الذي يبتعد كثيرا عن بقية اللاعبين. هذا هو اختياري، لكن الحديث عن الألقاب والأمور الأخرى أمر مختلف"، وفقا لموقع "goal" الرياضي.

من جانب آخر، أعرب إنريكي أبدى سعادته بأداء منتخب "الماتادور" بعد فوز إسبانيا على إنجلترا في ويمبلي خلال المباراة الأخيرة في إطار بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبشأن المداورة في حراسة مرمى المنتخب على غرار ما كان يفعل في برشلونة، أجاب المدرب الإسباني: "لا أتبع أسلوبا واحدا مع أي فريق أعمل معه، أحاول التأقلم مع الأدوات المتاحة، وأنا لم أقل أن اللاعبين مرهقين، رغم أن الفترات بين المباريات قصيرة".