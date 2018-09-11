للمرة الأولى منذ يوم 17 يونيو 1998 يخوض منتخب إيطاليا مباراة رسمية بدون وجود لاعب من يوفنتوس في التشكيلة الرئيسية، وكان ذلك في مونديال فرنسا وبالتحديد في المواجهة أمام الكاميرون، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".

واختار المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني تشكيلة مختلفة كليا عن تلك التي خاضت اللقاء الأول في نفس البطولة أمام بولندا قبل أيام والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

استبدل مانشيني 10 لاعبين من التشكيلة الرئيسية التي خاضت لقاء بولندا، ليدخل "الأتزوري" اللقاء أمام بطل أوروبا بلاعبين من 7 أندية إيطالية وهي "ايه سي ميلان" و"روما" و"لاتسيو" و"تورينو" و"سبال" و"فيورنتينا" و"جنوا" إلى جانب "تشلسي" الإنجليزي.

المثير للسخرية أن اللاعب الوحيد من يوفنتوس الذي تواجد على أرض الملعب منذ البداية، كان جواو كانسيلو في صفوف منتخب البرتغال، الذي فاز بالمباراة بنتيجة هدف دون رد.