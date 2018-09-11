وهز سيلفا الشباك بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى لتتصدر البرتغال الترتيب بثلاث نقاط متفوقة على بولندا وإيطاليا ولكل منهما نقطة وحيدة.

وأجرى روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا، الذي كان يخوض ثاني مباراة رسمية له مع الفريق، تسعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 1-1 مع بولندا يوم الجمعة وكان ماريو بالوتيلي من بين المستبعدين.

ووافق فرناندو سانتوس مدرب البرتغال على إراحة رونالدو الذي قال إنه يحتاج إلى وقت للتأقلم مع كرة القدم الإيطالية بعد الانضمام إلى يوفنتوس من ريال مدريد في يوليو تموز.