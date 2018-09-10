وبدأ بنزيمة الموسم في الدوري الإسباني الممتاز هذا العام رشيقا أكثر، فقد تمكن من تسجيل 5 أهداف في 4 مباريات رسمية حتى الآن، وكان لديه العام الماضي هدف واحد في مثل هذه المرحلة من الدوري.

ولا يزال بنزيمة يبحث عن المزيد من الأهداف والتألق مع الريال، لا سيما بعد أن بدأ يحتل موقعا أفضل في الملعب بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكتبت صحيفة "آس" الإسبانية تحت عنوان "تحول القط إلى نمر"، في إشارة إلى بنزيمة قائلة: "إن المهاجم يبدو شخصا آخر، ربما يكون التفسير بسيطا، كما لو أن ذلك نتيجة تأثير مباشر لرحيل رونالدو".

وكان بنزيمة يشكل صداعا دائما للكثيرين في مدريد على مدى السنوات التسع التي قضاها في النادي، بسبب زيادة الوزن، الذي ربما حرمه كثيرا من التهديف وإضاعة الفرص، لكن هذا تغير الآن، كما تقول الصحيفة.

ومنذ 16 يوليو الماضي، بدأ بنزيمة يخسر جزءا من وزنه ليصبح قريبا جدا من وزنه المثالي (80 كيلوغراما)، على الرغم من أن السجل الرسمي للاعب على موقع النادي يشير إلى أنه وزنه 81.2 كجم.

وكان الرقم (80) هو ما تفاخر به بنزيمة عندما كان في عطلة مؤخرا، إذ نشر صورة من ميامي في الولايات المتحدة تظهر عضلات بطنه الستة، في دليل جديد على أنه استعاد رشاقته أكثر من ذي قبل.