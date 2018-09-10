وانتصرت نيجيريا على مضيفتها جزر سيشيل بنتيجة 3-0 السبت، ضمن المجموعة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ولحراسة مرمى سيشيل، وقف ديف موسارد، بجسم "ممتلئ" بعيد عن الجسد الرياضي المثالي لحراس المرمى، مما أثار سخرية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة "ذا صن" إن الحارس الدولي يعمل طاه مختص في المعجنات، في فندق على الجزيرة، وأن حراسة المرمى ليست وظيفته الأساسية.

وشبه عدد من الأشخاص موسارد بأسطورة منتخب البرازيل رونالدو، الذي ارتفع وزنه كثيرا بعد اعتزاله كرة القدم.

ولم يسبق لسيشيل التأهل لكأس الأمم الأفريقية، ولا يبدو أنها في طريقها لتحقيق "إنجاز تاريخي"، وذلك بعد تلقيها 8 أهداف بعد أول لقائين في التصفيات.