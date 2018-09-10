وقال معلم اللغة في النادي، ألن ريدموند، إن كلوب يضع أهمية "كبيرة" على موضوع تعلم اللاعبين للفة الإنجليزية، لدرجة تصل إلى بيعهم إذا لم يبدو رغبة في التعلم، حسب ما نشر موقع "أي أس بي أن".

وأكد ريدموند أن كلوب أبدى إعجابه الشديد بإقبال حارس المرمى الجديد، أليسون بيكر، على تعلم الإنجليزية، بعد قدومه للنادي الشهر الماضي، قادما من روما الإيطالي.

وقال ريدموند: "لا أستطيع ذكر أسماء، ولكن أستحضر 7 أو 8 حالات، لم يظهر فيها لاعبون بعينهم رغبة في تعلم اللغة خلال الحصص، ثم تم بيعهم في سوقي الانتقالات التاليين".

وأضاف"بشكل مؤكد، أفضل اللاعبين في الفريق هم نفسهم من يرغبون بتعلم اللغة بسرعة".

ويشدد كلوب على أهمية تعلم اللغة من أجل التواصل مع اللاعبين وفهم خطط المدرب، وكذلك حتى تسهل التعامل مع الحياة بشكل عام.

وذكر ريدموند أن اللاعبين، الغيني نابي كيتا والبرازيلي فابينيو، الذين قدما لليفربول هذا الصيف، وضعا معا في دروس مكثفة لتعلم اللغة هذا الموسم.