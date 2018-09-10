وقالت الصحيفة إن ريال مدريد لم يتعاقد مع لاعب يعوض رونالدو، لكنه تمكن من صنع "رونالدو الجديد"، عبر تعويض أدوار "الدون البرتغالي" من خلال وجود 6 لاعبين يقومون بأدوار مختلفة.

ورغم أن انخفاض المعدل التهديفي للفريق بعد رحيل الهداف البرتغالي، كان أكثر ما يقلق جماهير "الملكي"، فإن الصحيفة ترى أن الويلزي غاريث والفرنسي كريم بنزيمة وماركو أسينسيو وماريانو دياز يقدرون على سد هذا الفراغ، عبر توزيع عبء تسجيل الأهداف على كل منهم.

أما بالنسبة لركلات الجزاء، فسيتولى قائد الفريق سيرخيو راموس مهمة تنفيذها بعد رحيل "صاروخ ماديرا"، كما أنه سيكون عنصرا أساسيا في تنفيذ الضربات الثابتة بالمشاركة مع بيل وأسينسيو.

ثم يأتي دور النجم الكرواتي لوكا مودريتش ليعوض رونالدو فيما يخص المنافسة على الجوائز الفردية، إذ أصبح هو اللاعب الذي يمثل الريال حاليا، وقد حصد بالفعل جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وهو مرشح قوي للحصول على جائزة "الأفضل" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحل كريم بنزيمة مكان رونالدو ليكون القائد الثالث في الفريق بعد راموس والبرازيلي مارسيلو، وذلك على اعتبار أنه يخوض موسمه العاشر في سانتياغو برنابيو.