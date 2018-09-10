وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن أبرز تغيير متوقع في الملعب الشهير عالميا هو إضافة سقف قابل للإزالة بغرض ضمان سير المباريات في أجواء مريحة، حين لا يكون الطقس معتدلا.

ورجحت بعض التقديرات أن تصل تكلفة الإصلاح الإجمالية إلى 500 مليون جنيه إسترليني علما بأن هذا التطوير لن يؤدي إلى تعزيز سعة الملعب الحالية.

ويحتاج رئيس "الملكي"، فلورنيتنو بيريز، إلى الحصول على إذن من شركاء الفريق، حتى يبدأ في طلب القروض التي يحتاجها الفريق لإنجاز التجديد الثوري في الملعب.

وفي حال تمت الموافقة على المشروع، فإن ريال مدريد سيكون مضطرا إلى دفع الديون على مدى 35 عاما كاملة، لكن المتحمسين للإصلاح يعتبرون التجديد أمرا ضروريا بالنظر إلى قيمة الفريق الإسباني على المستوى العالمي، وتحول الملعب إلى "أيقونة سياحية".

أما على المستوى الخارجي، فسيحظى الملعب الشهير بتصميم فضي أنيق، كما يرجح أن يتم تطوير مواقع أخرى لفائدة المشجعين وقاصدي المنشأة الرياضية مثل مواقف السيارات وتركيب شاشة فيديو بـ360 درجة.

وكانت الهيئة المسؤولة عن التطوير الحضري في العاصمة الإسبانية قد وافقت في مايو 2017 على مخطط تطوير الملعب، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 81 ألفا و44 مقعدا.

وافتتح ملعب برنابيو الشهير سنة 1947 وخضع في تاريخه لعمليتي تجديد كبيرتين، أولاهما في عام 1982 حين احتضنت إسبانيا نهائيات كأس العالم لكرة القدم، أما الإصلاح الثاني فجرى سنة 2000.