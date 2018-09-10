وقال زيدان لـ "تي في إي": "بالتأكيد سأدرب مرة أخرى قريباً، لأن هذا ما أحب القيام به، وما قمت به طوال فترة كبيرة من حياتي".

وبحسب موقع "goal" الرياضي، فإن تصريحات زيدان تؤكد العديد من التقارير التي أكدت رغبة المدرب الفرنسي في الذهاب إلى إنجلترا، وتحديدا إلى استاد "أولدترافورد" في مدينة مانشستر، لتدريب الشياطين الحمر.

ووفقا لموقع "ستاندارد ميديا" فقد أخبر زيزو عددا من أصدقائه بانتظاره اتصالا من مسؤولي مانشستر يونايتد للتعاقد معه خلفا لمورينيو.

بل أن صحفا عدة، أغلبها إنجليزية، وضعت قائمة بأسماء لاعبين يريدهم زيدان ضمهم في مانشستر أبرزهم توني كروس (لاعبه سابقا في ريال مدريد)، خاميس رودريغيز وتياغو ألكانتارا (بايرن ميونيخ)، وإدينسون كافاني (باريس سان جرمان).

وكان زيدان، البالغ من العمر 46 عاما، قد أطلق مفاجأة مدوية بإعلانه الرحيل عن العملاق المدريدي ريال مدريد، بعد 5 أيام فقط من التتويج باللقب الثالث على التوالي لدوري أبطال أوروبا.

وغادر زيدان مدريد معلنا أن البلانكوس بحاجة إلى "شيء مختلف" لإبقائهم في وضع تنافسي على أعلى مستوى.

وكان جوزيه مورينيو أنه قال إن إقالته ستكلف مان يونايتد "الكثير"، مع التزامه بتوقيع عقد جديد في يناير.



ومع ذلك فإن "سبيشل ون" يتعرض لضغوط كبيرة بغية تحقيق النتائج، بعد البداية المتعثرة في الدوري حيث خسر فريقه مباراتين من أصل 4 مباريات.



