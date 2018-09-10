ولم يقدم بالوتيلي مهاجم نيس الفرنسي مساهمة تذكر ضد بولندا، التي تعد أول مباراة له ضمن مسابقة رسمية مع المنتخب منذ مونديال 2014.

وعلى رغم أن بالوتيلي يتوقع أن يغيب عن مباراة البرتغال بسبب مشاكل عضلية وبدنية، الا أن مانشيني تطرق إلى لاعبه المثير للجدل بالقول "ربما لم يلعب بالوتيلي بشكل جيد (ضد بولندا)، لكن عدم التمكن من تقديم أداء بنسبة 100 بالمئة هو أمر يحصل للجميع".

وأضاف "كانت تلك أول مباراة تنافسية (رسمية) في الموسم، سيكون ثمة العديد غيرها (..) سنجد الصيغة الصحيحة لهذا المنتخب، نحتاج فقط الى بعض الصبر، إلا أن إيطاليا التي نريد رؤيتها لم تتحقق بعد".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مانشيني قوله "نأمل أن نتمكن من تشكيلها قريبا".