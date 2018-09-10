ثنائية أبطال العالم حملت توقيع كيليان مبامي (14) وأوليفيه جيرو (75)، وسجل هدف "الطواحين" ريان بابل (67).

وبدأت المباراة بعزف النشيد الوطني الفرنسي مع خوض منتخب فرنسا مباراته الأولى على أرضه، منذ فوزه بكأس العالم في يوليو، وانتهت بفوز مريح لأصحاب الأرض باستاد فرنسا.

ومهد المتألق كيليان مبابي طريق الانتصار أمام فرنسا بالهدف الافتتاحي في الشوط الأول، لكن المهاجم المخضرم رايان بابل عادل النتيجة للمنتخب الهولندي في المحاولة الوحيدة الخطيرة للضيوف على المرمى.

وفي لحظة ساحرة لجيرو قبل 15 دقيقة على النهاية، حسم مهاجم تشلسي انتصار "الديوك" الخامس على التوالي على هولندا حين حول تمريرة بنجامين ميندي العرضية بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى في الشباك.