وافتتح "الماتادور" المباراة محاولا الوصول إلى مرمى الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد. Yلا أن أصحاب الأرض ومن اللعبة الأولى المنظمة هزوا شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا، عبر ماركوس راشفورد بكرة أرضية لعبها من داخل الصندوق إلى يمين دي خيا الذي ارتمى يسارا (11) إثر تمريرة طويلة من لوك شو من يسار المنطقة.

إلا أن الرد الإسباني لم يتأخر، اذ أدرك لاعب وسط أتلتيكو مدريد ساوول نيغويز التعادل بكرة أرضية سددها من داخل المنطقة إلى يسار الحارس بيكفورد إثر تمريرة متقنة من رودريغو مورينو (13) من اليمين.

ثم سجل رودريغو، البرازيلي الأصل، هدف التقدم للضيوف بكرة أرضية من داخل الصندوق إلى الزاوية اليمنى الضيقة لبيكفورد تلقاها من ركلة حرة نفذها تياغو الكانتارا من يمين المنطقة (32).

وفي بداية الشوط الثاني،أفلت المرمى الإنجليزي من هدف ثالث، إذ لامست الكرة التي سددها الكانتارا من داخل المنطقة سطح شبكة مرمى الحارس بيكفورد، بعد تمريرة عرضية من ماركوس ألونسو من يسار المنطقة (55).

وضغط منتخب "الأسود الثلاثة في الدقائق الأخيرة بحثا عن التعادل، وأهدر راشفورد فرصة طيبة اذ صد الحارس دي خيا تسديدته (81) إثر تمريرة من كاين.

وألغى الحكم الهولندي داني ماكيلي هدفا سجله الاحتياطي داني ويلبيك لارتكابه خطأ ضد الحارس دي خيا (90+7).

وهذه المرة الاولى التي تسقط فيها "الأسود الثلاثة" في ويمبلي في مسابقة رسمية منذ 2007.